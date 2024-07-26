Онежский ЛДК отправил в Египет первую в 2024 году партию лесоматериалов

Первую партию сосновых пиломатериалов в навигации 2024 года отправил в Египет через порт Онега Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (входит в Segezha Group), сообщает 25 июля сетевое издание «ИА „Регион 29»».
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