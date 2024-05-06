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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грицюк о матче с Беларусью в Омске: «Надеюсь, что будет другой прием по сравнению с тем, когда приезжал со СКА. Все‑таки сейчас не КХЛ, а сборная»

Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга проведет второй матч Большого тура сборной против Беларуси.

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