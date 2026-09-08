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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Собянин рассказал об итогах четырех лет проекта «Сделано в Москве»

За четыре года существования проект «Сделано в Москве» объединил более 7,5 тысячи компаний, чья продукция представлена в 35 категориях.

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