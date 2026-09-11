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Вести Севастополь

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В Севастополе направлено в суд дело о попытке дать взятку инспектору ДПС

В Севастополе направлено в суд дело о попытке дать взятку инспектору ДПС

Женщина за рулём с признаками опьянения предложила сотруднику ГИБДД 200 тысяч рублей.Прокуратура Ленинского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 32-летней местной жительницы.

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