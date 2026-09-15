«От ситцевой до золотой»: как в Твери чествовали пары, пронесшие любовь сквозь годы

«От ситцевой до золотой»: праздник, где встретились эпохи любви 14 сентября 2026 года Дворец бракосочетания Тверской области превратился в место, где оживают самые искренние истории любви.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым