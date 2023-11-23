Мощные взрывы, большие разрушения: ВКС России нанесли удары по объектам ВСУ

Русские ракеты поразили военные цели в Николаевской и в Днепропетровской областях.Жители Николаевской и Днепропетровской областей сообщают о мощных взрывах, произошедших в регионах из-за ракетных ударов ВКС России.
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