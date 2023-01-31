Депутат МГД Александр Козлов: В ТиНАО ускоряется развитие социальной инфраструктуры

В столице ускорено строительство социальных объектов: под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город преодолел замедление, связанное с пандемией, и форсировал темпы развития социальной инфраструктуры, что особенно важно для поселений ТиНАО.
В столице ускорено строительство социальных объектов: под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город преодолел замедление, связанное с пандемией, и форсировал темпы развития социальной инфраструктуры, что особенно важно для поселений ТиНАО.
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