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Депутат МГД Александр Козлов: В ТиНАО ускоряется развитие социальной инфраструктуры

Депутат МГД Александр Козлов: В ТиНАО ускоряется развитие социальной инфраструктуры

В столице ускорено строительство социальных объектов: под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город преодолел замедление, связанное с пандемией, и форсировал темпы развития социальной инфраструктуры, что особенно важно для поселений ТиНАО.

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