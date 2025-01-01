В Черногории объявлен трёхдневный траур после убийства 10 человек в Цетине

Сотрудники полиции на месте стрельбы в Цетине. Обложка © RTCG / Biljana Rovčanin В Черногории объявлен трёхдневный траур после массового убийства в городе Цетине, где местный житель застрелил 10 человек, включая двоих несовершеннолетних.