В Черногории объявлен трёхдневный траур после убийства 10 человек в Цетине

Сотрудники полиции на месте стрельбы в Цетине. Обложка © RTCG / Biljana Rovčanin В Черногории объявлен трёхдневный траур после массового убийства в городе Цетине, где местный житель застрелил 10 человек, включая двоих несовершеннолетних.
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