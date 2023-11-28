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Заплатить за ЖКХ: как банкиры опустошают карманы россиян

Заплатить за ЖКХ: как банкиры опустошают карманы россиян

Мнения читателей о предстоящих изменениях в ЖКХ Авторские права на карикатуру принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Наша недавняя статья об изменении системы оплаты за электричество в будущем году вызвала огромный отклик от читателей ─ статью уже прочитали свыше 179 тысяч раз, оставлено более 1000 комментариев, читатели поставили около 7 тысяч "лайков".

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