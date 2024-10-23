Врач Сережина: осеннюю аллергию провоцируют микробы и гельминты

Многие люди осенью сталкиваются с обострениями аллергии, вызванной аллергенами, активными именно в этот сезон, такими как споры аспергилла, кладоспориума и альтернарии, которые активно размножаются в опавших листьях.
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