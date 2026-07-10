Вице-премьер Ходжаев: Узбекистан и Беларусь запустят 7 проектов

Узбекистан и Белоруссия согласовали семь новых проектов на 164 млн долларов. Вице-премьер Жамшид Ходжаев сообщил о подписании плана сотрудничества, предполагающего рост товарооборота и развитие кооперации до 2030 года в рамках форума регионов.
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