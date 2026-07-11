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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Переехал от жены к Серебрякову, 11 лет ждал развода и 15 лет боялся женщин: С кем нашёл счастье Леонид Громов

Шоу-бизнес: Переехал от жены к Серебрякову, 11 лет ждал развода и 15 лет боялся женщин: С кем нашёл счастье Леонид Громов

Леонид Громов родился в семье курского журналиста и строгой мамы-бухгалтера 6 мая 1963 года. До трёх лет он заставлял родителей не шуточно волноваться: сверстники вовсю лепетали, а маленький Леонид упорно молчал.

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