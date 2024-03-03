Российские войска нарастили интенсивность авиационных и артиллерийских ударов по гарнизону ВСУ в восточном микрорайоне Часова Яра

Российские войска наращивают давление на противника в направлении Часова Яра. На данный момент передовые порядки Вооружённых сил России продвигаются к этому важному узлу украинской обороны и логистики с северо-востока и востока – от Богдановки и Ивановского (Красного).
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