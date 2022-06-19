«ПСЖ» предлагал Винисиусу 40 млн евро в год и просил не продлевать контракт с «Реалом»

«ПСЖ» пытался приобрести вингера Винисиуса Жуниора. С ноября 2021 года по март 2022-го парижане уговаривали 21-летнего игрока сборной Бразилии не продлевать соглашение с мадридским клубом.
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