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«ПСЖ» предлагал Винисиусу 40 млн евро в год и просил не продлевать контракт с «Реалом»

«ПСЖ» пытался приобрести вингера Винисиуса Жуниора. С ноября 2021 года по март 2022-го парижане уговаривали 21-летнего игрока сборной Бразилии не продлевать соглашение с мадридским клубом.

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