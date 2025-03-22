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В Крыму призвали Трампа взглянуть шире на Россию

Ценность РФ состоит не только исключительно в её территории, а также в чистой воде и чистом уме. Это отметил депутат крымского парламента Владимир Константинов, рассуждая о заявлении американского президента Дональда Трампа о территориальном факторе, который должен склонять Вашингтон вести дела с Россией.

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