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Пронедра

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Черноморский флот России вполне может отрезать Украину от моря

Черноморский флот России вполне может отрезать Украину от моря

Как сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Минобороны РФ, заявление депутата Госдумы Алексея Чепы и оценку капитана 1-го ранга в отставке Сергея Горбачева, украинские черноморские порты остаются одним из ключевых каналов доставки грузов для ВСУ.

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