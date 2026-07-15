Как сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Минобороны РФ, заявление депутата Госдумы Алексея Чепы и оценку капитана 1-го ранга в отставке Сергея Горбачева, украинские черноморские порты остаются одним из ключевых каналов доставки грузов для ВСУ.
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