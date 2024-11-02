Bloomberg прогнозирует, что при текущих тенденциях к следующему лету Россия может взять под полный контроль Донбасс.
Bloomberg рассказал о скорости, с которой Россия продвигается на Донбассе
Комментарии
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Регина Толстоброва
Это побежденные должны сложить оружие и пойти на переговоры. Только так.
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12 час.
radiofree
Безоговорочная капитуляция,на условиях России.
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11 час.
Игорь Максаков
Товарищ Сталин, начав наступление в феврале 1942 года к началу мая 1945 года освободил территорию в несколько миллионов квадратных километров только своей территории, и половину Европы. Я не смог рассчитать с какой скоростью двигалась лучшая армия мира - советская, во все века и тысячелетия, но скорость конечно была потрясающая! Обмельчали мы со временем, не видно нас из-за гор тупости, мздоимства, общей неприязни друг к другу, либеральности к ворам и последним негодяям, а также предателям, и полной деградацией нравственности! Ворьё зарылось в деньгах, захапали всё, что строили наши предки себе, а народ окунули в нищету и беспредел. Мораль: Советский строй был самым совершенным во все времена существования человечества.
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5 час.
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