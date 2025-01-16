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Новости Омска

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❗️В Омске не будет ни одной крещенской купели

❗️В Омске не будет ни одной крещенской купели. Как сообщил мэр Сергей Шелест, это связано с нестабильным характером погоды и недостаточной толщиной льда.

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