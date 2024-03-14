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Денис Буцаев провел лекцию об экономике замкнутого цикла в Финуниверситете

Денис Буцаев провел лекцию об экономике замкнутого цикла в Финуниверситете

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел открытую лекцию в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации и рассказал студентам об ответственном финансировании и формировании экономики замкнутого цикла в России.

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