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Царьград

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Московский зоопарк проведет Неделю панд с 25 июля по 2 августа

Московский зоопарк проведет Неделю панд с 25 июля по 2 августа

С 25 июля по 2 августа в Московском зоопарке пройдет Неделя панд. Гостям представят фестиваль "Азия в Московском зоопарке", а также праздничные мероприятия в честь Диндин и Жуи.

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