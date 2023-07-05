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"Для Украины все кончено". Разведчик разрушил последнюю надежду Киева

"Для Украины все кончено". Разведчик разрушил последнюю надежду Киева

Экс-разведчик Риттер: НАТО не поможет Украине в провальном контрнаступлении МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.

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Комментарии
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Владимир Колесников
Хорошо, если так в действительности.
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19 час.
AB
Anlrey Boracow
Все таки есть определенные сомнения в том что НАТО небоеспособно. То, что у НАТО нет личного состава и техники, то сказки, есть у них и то и другое. То, что у НАТО нет командования, это тоже из разряда притч и сказаний, есть командование, есть штабы и генералы. То, что способности и, особенно, желания воевать с РФ у НАТО нет или они весьма ограничены, вот это уже ближе к истине, хотя и это не однозначно. Самое главное - НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВРАГА, НЕЛЬЗЯ ВРАГА СЧИТАТЬ ИДИОТОМ!!!!
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4 час.

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