"Для Украины все кончено". Разведчик разрушил последнюю надежду Киева

AB

Anlrey Boracow

Все таки есть определенные сомнения в том что НАТО небоеспособно. То, что у НАТО нет личного состава и техники, то сказки, есть у них и то и другое. То, что у НАТО нет командования, это тоже из разряда притч и сказаний, есть командование, есть штабы и генералы. То, что способности и, особенно, желания воевать с РФ у НАТО нет или они весьма ограничены, вот это уже ближе к истине, хотя и это не однозначно. Самое главное - НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВРАГА, НЕЛЬЗЯ ВРАГА СЧИТАТЬ ИДИОТОМ!!!!