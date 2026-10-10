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«Бумеранг прилетел»: Пелагея откровенно рассказала о разводе с Телегиным

«Бумеранг прилетел»: Пелагея откровенно рассказала о разводе с Телегиным

  Пелагея дала большое интервью — и оно разошлось на цитаты. О скандале вокруг концерта Димы Билана, о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным — впервые так подробно.

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