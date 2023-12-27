Участники «голой» вечеринки в Москве не хотели никого обидеть своим внешним видом. Журналистка Ксения Собчак извинилась перед теми, кого задел специфический дресс-код и сам праздник.
Журналистка Собчак извинилась за внешний вид на вечеринке блогера Ивлеевой
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ксения Собчак напомнила, что осталась работать в России и продолжила любить свою страну. Очень цинично, однако! Да чего тут, ежели её суженый мотается по сцене голый. Это их образ жизни! На свадьбу они ездят на катафалках!
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15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
"осталась работать в России и продолжила любить свою страну" - да она половину Камасутры опробовала в совей "любви к стране". И пока всё безнаказанно...
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12 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Почему ее не наказывают, как других участников шабаша
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12 час.
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