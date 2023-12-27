Журналистка Собчак извинилась за внешний вид на вечеринке блогера Ивлеевой

Геннадий Бережнов

Ксения Собчак напомнила, что осталась работать в России и продолжила любить свою страну. Очень цинично, однако! Да чего тут, ежели её суженый мотается по сцене голый. Это их образ жизни! На свадьбу они ездят на катафалках!