Победный гол Арсения Прокуророва принес «Рязани» победу над клубом «Шумбрат» со счетом 1:0. Команда ведет борьбу за бронзу, опережая «Салют» на два очка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- И Впервые в истории...
- ОС Впервые в истории...
- НК Семавик и Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым