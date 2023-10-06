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Какой праздник сегодня 7 октября 2023 года: церковный праздник памяти Феклы Иконийской

Какой праздник сегодня 7 октября 2023 года: церковный праздник памяти Феклы Иконийской

Какой праздник сегодня 7 октября 2023 года: церковный праздник памяти Феклы Иконийской Анна РедькоЦерковный праздник 7 октября 2023 года, посвящен памяти святой мученицы Феклы Иконийской, которую издавна еще величают Заревницей.

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