Центровой «Финикса» Деандре Эйтон не сможет принять участие в 6-м матче серии с «Денвером» из-за ушиба ребра, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
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