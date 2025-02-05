Глава Минфина США рассказал об отношении стран БРИКС к доллару

Страны БРИКС могут попытаться уйти от использования доллара. Однако обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится, высказал мнение глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.
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