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ГТРК Татарстан

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В Татарстане определили более 50 свободных участков под строительство жилья

В Татарстане определили более 50 свободных участков под строительство жилья

В Татарстане продолжается реализация программы «Земля для строительства». С момента ее запуска и до начала апреля было выявлено около 2,7 тысячи участков общей площадью примерно 3 тысяч гектаров, как сообщили в Управлении Росреестра по Татарстану.

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