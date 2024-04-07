В Татарстане определили более 50 свободных участков под строительство жилья

В Татарстане продолжается реализация программы «Земля для строительства». С момента ее запуска и до начала апреля было выявлено около 2,7 тысячи участков общей площадью примерно 3 тысяч гектаров, как сообщили в Управлении Росреестра по Татарстану.
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