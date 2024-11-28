Боитесь, что авто эвакуируют? Вам позвонят 3 раза!

Экспертный совет при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил внести законодательные изменения, обязывающие правоохранителей звонить владельцу автомобиля перед его эвакуацией, если машина не представляет угрозы для безопасности дорожного движения.