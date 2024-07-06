Филиппины сообщили о прибытии «корабля-монстра» из КНР на спорный риф

Судно береговой охраны КНР было замечено в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море, об этом проинформировал представитель береговой охраны Филиппин в социальной сети, передает РБК.
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