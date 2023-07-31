Губерниев о реплике Безбородова «Ты что, глухой?» в адрес журналиста: «Невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского»

После игры «Ахмат» – ЦСКА главный арбитр отказался отвечать на вопросы представителя прессы, спросив у него: «Ты что, глухой?» «О, только увидел! Дяденька Безбородов тыкает журналисту! Сразу видно: невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского… Иногда правда лучше молчать, сойдешь за умного судью…» – написал ведущий «Матч ТВ».