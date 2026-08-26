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Пятый канал

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Осень без соплей и температуры: как поднять иммунитет без таблеток — 5 шагов

Осень без соплей и температуры: как поднять иммунитет без таблеток — 5 шагов

Осень традиционно открывает сезон простуд и ОРВИ. В это время многие начинают искать «чудо-средства» для укрепления иммунитета, забывая, что защитная система организма — это не кнопка, которую можно нажать одним препаратом.

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