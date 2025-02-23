Игорь Руденя принял участие в церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» в Твери

В Тверской области проходят торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. 23 февраля губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» в Твери.
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