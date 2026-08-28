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АФК «Система» раскрыла структуру сделки, по которой передала ВТБ залог в виде акций Ozon

Холдинг АФК «Система» в отчетности частично раскрыл структуру сделки, которую «поддержал» госбанк ВТБ.

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