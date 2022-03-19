Телеканал "КРЫМ 24"

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Погода в Крыму 19 марта 2022 года: снег, метель и гололедица

В Крыму и Севастополе сегодня ожидаются снег, гололедица и сильный ветер. Температура воздуха на полуострове опустится до -6 градусов.

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