Измученного пса забрали у садиста – прошлое животное хозяин мог застрелить

Новосибирцы пожаловались зоозащитникам на соседей, избивающих свою собаку. Волонтеры путем долгих уговоров смогли забрать пса: на нем нет живого места, а от длительного голодания пища перестала усваиваться.
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