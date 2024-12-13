Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Симферополе

В новогоднюю ночь общественный транспорт Симферополя перейдет на праздничный режим. В ночь с 31 декабря на 1 января симферопольский общественный транспорт перейдет на праздничный график и будет работать максимум до 23:00, передаёт радио Спутник в Крыму По словам начальника управления транспорта Георгия Сухацкого, к этому времени большинство жителей уже добираются к местам празднования, поэтому продлевать график работы транспорта нет необходимости.