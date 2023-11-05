ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой танка Leopard

Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de Российские военные сорвали попытку ВСУ эвакуировать для ремонта подбитый под Авдеевкой Донецкой Народной Республики танк Leopard 2, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в Южной группировке войск.
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