Bloomberg узнал о призывах ЕС не спешить с помощью Украине за счет активов ЦБ России

Ключевые страны ЕС — Франция, Германия, Италия, Бельгия и другие — заявили Европейской комиссии, что они предпочли бы более осторожный и постепенный подход к использованию для помощи Украине доходов от заблокированных активов российского Центробанка, выяснил Bloomberg.
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