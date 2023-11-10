Bloomberg узнал о призывах ЕС не спешить с помощью Украине за счет активов ЦБ России

Ключевые страны ЕС — Франция, Германия, Италия, Бельгия и другие — заявили Европейской комиссии, что они предпочли бы более осторожный и постепенный подход к использованию для помощи Украине доходов от заблокированных активов российского Центробанка, выяснил Bloomberg.