Мастер перемен и церемониймейстер – необычные вакансии мая назвали в Новосибирской области

Аналитики HeadHunter изучили самые необычные предложения на рынке труда в мае 2024 года. Среди интересных вакансий в Новосибирске такие, как мастер перемен, пешеход-исследователь, ведущий церемонии прощания, рабочий по защите растений, внешний пилот и другие.
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