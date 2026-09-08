На «Алтын минбаре» прошли показы фильма Фарита Фарисова «Искусство побеждать»

Фото: пресс-служба Татарской национально-культурной автономии Москвы В рамках программы «Казанские премьеры» XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» 5 и 7 сентября прошли показы короткометражного игрового фильма «Искусство побеждать».
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