Американский профессор: Президент США недооценил решимость Москвы защищать свои интересы

Вашингтон привык действовать только в своих интересах, не обращая абсолютно никакого внимания на интересы других стран, особенно после развала СССР.
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