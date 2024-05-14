Слух: Nintendo готовит обновленную версию The Legend of Zelda: Breath of the Wild для Switch 2 Внутри N...

Слух: Nintendo готовит обновленную версию The Legend of Zelda: Breath of the Wild для Switch 2Внутри Nintendo этот проект может проходить под кодовым названием U-King-O, о чем рассказал инсайдер Midori, известный своими утечками по играм SEGA и ATLUS.
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