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Дуэт с Чейзом Бадингером пробился в плей-офф на Играх в Париже. Экс-игрок НБА выступает в пляжном волейболе

Дуэт бывшего форварда НБА с Майлсом Эвансом пробился в плей-офф олимпийского турнира. Завершив групповой этап на 3-м месте в группе F с результатом 1-2, американцы затем справились с оппонентами из Австралии в стыковом матче за выход в следующий раунд.

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