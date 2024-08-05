Дуэт с Чейзом Бадингером пробился в плей-офф на Играх в Париже. Экс-игрок НБА выступает в пляжном волейболе

Дуэт бывшего форварда НБА с Майлсом Эвансом пробился в плей-офф олимпийского турнира. Завершив групповой этап на 3-м месте в группе F с результатом 1-2, американцы затем справились с оппонентами из Австралии в стыковом матче за выход в следующий раунд.