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Царьград

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Нападение в Синдзюку: девушка скончалась от ножевых ранений в Токио

Нападение в Синдзюку: девушка скончалась от ножевых ранений в Токио

В Токио, в районе Синдзюку, мужчина напал с ножом на молодую девушку, нанеся ей серьезные ранения. Пострадавшую госпитализировали в коме, но вскоре она скончалась.

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