«Анжи» против ФК «ПП», Fight Nights – «Ф». Расписание 4-го тура второго дивизиона Кубка Лиги

WINLINE Кубок Лиги, второй дивизион, 3-й тур 19 сентября, суббота «Анжи» – ФК «ПП». Начало в 10:00 «Юнисон» – «Горки».
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