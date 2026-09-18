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Царьград

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Командир "Севера" уничтожил более 35 станций Starlink ВСУ

Командир "Севера" уничтожил более 35 станций Starlink ВСУ

Командир "Севера", позывной Харон, рассказал, как военные 11-го армейского корпуса в Харьковской области ликвидировали более 35 станций Starlink ВСУ с начала сентября, демаскируя их по сигналам и тепловой сигнатуре этих установок.

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