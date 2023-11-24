Московский проект внедрения ИИ отметили спецпризом национальной премии

Известия/Дмитрий Коротаев Комплексный подход к использованию технологий искусственного интеллекта в общегородском контакт-центре Москвы отметили спецпризом национальной премии "Лидеры искусственного интеллекта".
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