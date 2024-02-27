Фитнес-инструктор развеяла миф о пользе 10 тыс. шагов в день

Многие люди слышали про правило 10 тыс. шагов в день для поддержания здоровья. Однако, как рассказала «Известиям» 27 февраля инструктор групповых программ, работник стенда ОО РФСО «Локомотив» на ВДНХ Майя Мазикина, это утверждение является мифом и, кроме того, такая физическая нагрузка может быть вредная для некоторых людей.