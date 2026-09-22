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Царьград

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Новосибирец присвоил 25 тысяч из найденного кошелька и пойдет под суд

Новосибирец присвоил 25 тысяч из найденного кошелька и пойдет под суд

В Новосибирске местный житель предстанет перед судом за присвоение найденного на улице кошелька с 25 тысячами рублей, который он потратил, не попытавшись вернуть владельцу.

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